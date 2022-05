Julien Mahé prolonge deux ans à Saint-Quentin

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

C'est une excellente nouvelle pour le SQBB : Julien Mahé rempile au club pour deux saisons supplémentaires. Longtemps tenté par un retour en Betcli ÉLITE (qu'il a déjà connu très brièvement à Dijon en 2010 puis au BCM Gravelines-Dunkerque entre 2017 et 2019), le technicien breton reste finalement dans l'Aisne, alors que peu de supporters croyaient encore à sa prolongation.

Meilleur entraîneur de la saison de Pro B en 2020-2021, Julien Mahé porte Saint-Quentin aux sommets du championnat depuis deux années : pour la deuxième fois consécutive, le SQBB a terminé à la troisième position du classement à l'issue de la saison régulière, ce qui rerpésente une vraie surprise. Il avait pris la suite de Thomas Giorguitti sur le banc du palais des sports Pierre Ratte en février 2020.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le champion de France Espoirs 2014 retrouvera ses fonctions et son public lors du premier match des Play-Offs de Pro B, face à Vichy ce vendredi 20 mai. Il a été arrêté plus de deux semaines pour des raisons médicales. C'est son assistant Anthony Montant qui a assuré le poste de head coach pendant sa convalescence (2 matches, 2 victoires).