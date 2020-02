Julien Mahé reprend le flambeau à Saint-Quentin

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

En très grande difficulté ces derniers temps avec seulement deux victoires lors des treize dernières rencontres, corrigé mardi soir sur le parquet de Nancy (72-100), le club de Saint-Quentin en est arrivé à la conclusion qu'il fallait changer quelque chose. Et fait rare, la décision a été initiée par l'entraîneur en personne, Thomas Giorguitti. Saint-Quentinois de naissance, enfant du SQBB,capable d'arracher le maintien en Pro B en 2014/15 au terme d'une pige longue de 24 matchs après le départ de Sébastien Lambert, enfin véritablement nommé coach pour sa dixième saison dans les entrailles du Palais des Sports Pierre Ratte, Thomas Giorguitti a décidé lui-même de prendre du recul et ses dirigeants ont opté pour Julien Mahé afin de le remplacer. Les deux hommes ont passé la journée ensemble afin d'analyser la situation délicate du SQBB.

"Thomas n’est pas un coach de passage, Thomas est un enfant du pays profondément attaché au SQBB et c’est une décision déchirante qu’il a eu à prendre", écrit le président picard Laurent Prache. Cette décision difficile a été prise il y a déjà quelques jours maintenant et nous a permis de travailler dans l’ombre à la recherche de la personne qui pourrait venir sublimer cette équipe, parce que oui nous avons de bons joueurs et oui le SQBB mérite d’avoir sa place en ProB!! Après réflexion, et plusieurs candidats potentiels, notre chemin a croisé celui de Julien MAHÉ, précédemment coach au BCM Gravelines en JeepElite. Passé également par l’équipe de Dijon, Julien a donc toute l’expérience nécessaire pour conduire notre équipe vers la place qu’elle mérite. Julien a pris le temps d’analyser la situation et bien que, loin d’être facile, a choisi de relever le déf ! Thomas a passé la journée avec Julien, afin de lui transmettre un maximum d’informations, et lui permettre de prendre en main l’équipe le plus rapidement possible. Cette transmission est plutôt hors du commun et montre encore une fois à quel point Thomas ne souhaite qu’une seule chose, le maintien de l’équipe en ProB. Il est évident que Thomas intégrera à terme la structure du club de manière pérenne."



Thomas Giorguitti s'est sacrifié

(photo : Sébastien Grasset)



Alors que Saint-Quentin semble être profondément enfoncé dans la zone de relégation (17e avec trois longueurs de retard sur le groupe des non-relégables), Julien Mahé se voit offrir une nouvelle chance de faire décoller sa carrière de coach professionnel. N'ayant plus à rien prouver au niveau Espoirs, champion de France de la catégorie en 2014 et double vainqueur du Trophée du Futur (2014 et 2015) avec Gravelines-Dunkerque, le Rennais avait récupéré la succession de Christian Monschau à la tête du BCM en 2017. Mais ses deux saisons avec les Maritimes ne se sont pas déroulées comme prévu (13e puis 11e), à tel point que le club nordiste a mis un terme à son contrat un an plus tôt que prévu. Sauver le SQBB redorerait considérablement son blason.