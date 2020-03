Julien Monclar (Blois) : "On n'en est pas du tout à l'arrêt de la saison. Il faut attendre"

Rapidement cette saison, l'ADA Blois s'est installée en tête de la Pro B. Après une saison 2018/19 difficile, où le club a digéré le refus de sa montée en Jeep ELITE pour raisons administratives, l'Abeille des Aydes est repartie de plus belle à la rentrée de septembre 2019. Mais la crise sanitaire liée au coronavirus a obligé les instances du basketball français à stopper la saison en cours, le jeudi 12 mars, de façon temporaire. Alors qu'en Jeep ELITE, des salariés des trois équipes relégables militent pour l'arrêt de la saison et le maintien des 18 équipes dans la compétition, à Blois, par la voix de son manager général Julien Monclar, on se montre plus patient et surtout plus prudent dans ses propos.

Après, personne n'est naïf. Il y a un peu d'indécence aussi. Je ne veux pas charger les gens. Je suis supporter de l'Olympique Lyonnais en foot. Je suis né à Lyon, c'est le club que j'adore. Il n'en demeure pas moins que les positions du président de l'OL (Jean-Michel Aulas), au moment où il les a prises, peu importe qu'il ait raison ou tort, ne nous rendent pas dupes. Là, les gens qui s'expriment (dans le basket), bizarrement ce n'est pas Dijon, Monaco, l'ASVEL, Quimper. Ce n'est pas Blois non plus. On sait tous que certains avis ne sont pas dirigés par l'intérêt de notre de sport. Moi je n'ai pas d'avis."

"Je trouve que parler de la suite du championnat... Qu'on y réfléchisse chacun dans notre coin, les clubs ou la Ligue, ça me paraît normal. Par contre, commencer à se projeter, c'est tout d'abord inutile. Je pense que tout le monde a compris qu'on est dans une situation évolutive, parfois fortement évolutive, dans un sens comme dans l'autre. On est mercredi. Ce qui est vrai aujourd'hui, la semaine dernière on n'aurait jamais imaginé en être là. La semaine passée, entre le mercredi et le vendredi, tout le monde a pu voir que la situation n'était pas du tout stable. Ce sont des choses qui vont bien au-delà du basket. Je trouve donc que c'est inutile de dire que ''la bonne solution c'est celle-là, de toute façon il n'y a pas le choix''. C'est faux. On va déjà voir ce qui va nous être imposé par les pouvoirs publics qui eux savent ce qu'il faut mettre en œuvre.

Julien Monclar n'imagine cependant pas que la vie économique du pays finisse par reprendre et que le basket ait de son côté choisi de s'arrêter jusqu'en septembre.

"Comment peut-on expliquer, si jamais les gens reprennent leur activité économique de manière libre, qu'on ne reprenne pas le basket professionnel ? Bien sûr que si on reprendra notre activité ! Après je ne sais pas quand ça sera et sous quelle forme. Mais on reprendra. Si tout le monde reprend le 25 avril, le 1er mai, le 8 ou le 10 mai, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas reprendre notre activité. J'ai envie de le dire qu'on le doit à notre public. Comme on explique aux gens qui ont un abonnement et ont repris leur travail que nous on ne reprenne pas le boulot ?

"Il faut beaucoup d'humilité"



Concernant les cas particuliers, comme l'abandon de poste d'Andre Spight à Rouen (reparti aux Etats-Unis sans l'accord de son employeur), la LNB devra trouver des solutions réglementaires pour ne pas qu'il y ait de problèmes d'équité sportive.

"Il faudra mesurer la situation exceptionnelle. Mais il y a déjà plein de problèmes. On est sous le choc. On ne sait pas ce qu'il va se passer. C'est pour ça, il faut beaucoup d'humilité. La seule chose que je dis moi, c'est que peut-être qu'à la fin il faudra prendre une décision forte vers un côté ou de l'autre mais peut-être qu'on ne reprendra pas le basket avant la fin du mois de juin. Mais on n'en est pas du tout là, on est mi-mars pour le moment."

Quoi qu'il en soit, il estime que les clubs n'ont pas les informations suffisantes pour pouvoir avoir un avis à l'heure actuelle sur la suite de la saison 2019/20.

"Aujourd'hui on est à 15 jours de confinement, on se doute que ça va durer plus, même cinq/six semaines... les mecs au début du mois de mai, alors que tout le monde reprend le travail, disent ''non, non nous c'est terminé, saison blanche''. Moi je suis partenaire, je demande mon remboursement. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais à partir du moment où on est dans la phase que l'on peut contrôler, c'est de faire en sorte qu'il y ait des équipes pour jouer au basket.

A ce stade je suis incapable de dire si ça va durer plusieurs semaines ou plusieurs moi et franchement je ne vois pas qui peut l'être. On a des gens qui sont là pour ça. Les gens de la LNB et de la Fédération (FFBB) ont des interlocuteurs plus privilégié au sein des pouvoirs publics."