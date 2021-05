Julien Monclar (GM de Blois) sur l'arrivée d'Ivan Février : "Finir la saison avec nous, c'est gagnant-gagnant"

Ivan Février (2,04 m, 22 ans) ne jouera plus avec Nanterre pour cette fin de saison 2021-2022. L'annonce de son prêt à l'ADA Blois a été officialisée ce mercredi. S'il n'a pas joué vendredi soir contre Nantes (victoire 85-82), il sera en revanche présent sur le parquet de Gries mardi prochain. Son rôle sera en partie de combler l'absence de Mbaye Ndiaye, victime d'une fracture du scaphoïde. Le général manager du club, Julien Monclar, s'est exprimé sur l'arrivée de Février dans les colonnes de La Nouvelle République.

"Même s'il n'a que 22 ans, il a déjà trois saisons à Boulogne-Levallois dont une où il a été prêté à Roanne, l'année où ils ont fini champion avec Alexis Tanghe et où ils sont montés en Jeep Élite. Il a fait une très belle saison l'année dernière avec Boulogne-Levallois. Il faisait partie des gros espoirs de Pro A. Nanterre l'a signé. Il était un peu plus en difficulté en championnat cette année, surtout sur l'adresse. Et dans une saison un peu difficile, Nanterre a ajusté son effectif avec un étranger très référencé à l'intérieur (Brock Motum) et l'éclosion de Victor Wembanyama, le phénomène du basket français qui joue sur le même poste que lui."