Julien Zoa passe du BC Gries-Oberhoffen à Nantes

A la recherche d'un nouveau coach assistant pour Jean-Baptiste Lecrosnier, afin de remplacer Maxime Chiron, le Nantes Basket Hermine a engagé Julien Zoa. Sous contrat au Basket Club Gries-Oberhoffen depuis 2018, il a notamment permis au club alsacien d'avoir un centre de formation agréé. Le second de Ludovic Pouillart gérait entre autre le travail individuel des joueurs professionnels. Des compétences qu'il va désormais mettre au service du groupe nantais, le staff technique du BCGO ayant été libéré suite à la création de l'Alliance Sport Alsace.

"La première chose à dire concernant l’arrivée de Julien est que le club vient de s’attacher les services d’un technicien très compétent, annonce Jean-Baptiste Lecrosnier. C’est un profil différent de Maxime, mais auquel j’avais de suite pensé lorsque j’ai appris l’arrêt de Maxime. Je suis donc heureux de sa venue puisque mon souhait était de recruter un homme de terrain supplémentaire. Julien fera un peu moins de vidéo mais interviendra plus sur le parquet sur des notions de travail technique individuel, l’aménagement et la mise en place de séquences spécifiques. Cela me permettra d’avoir un autre regard sur le groupe et d’analyser les choses d’une autre manière.

Julien possède une vraie personnalité et a su se faire apprécier partout où il est intervenu. Il a déjà travaillé avec Xavi Forcada et Ludovic Negrobar, et cette saison, a effectué du spécifique avec “Jeff” Kebe que nous connaissons bien à Nantes ! Il sera avec moi le 1er août mais nous sommes déjà au travail ensemble via le téléphone, mails et autres moyens de communications du moment… Notre collaboration est déjà bien en place et nous sommes sur la même longueur d’onde !"