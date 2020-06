Justin Raffington clôt le recrutement de Denain

PRO B

Crédit photo : Basketball Champions League

Justin Raffington (2,06m, 29 ans) arrive tout droit de première division allemande. L'intérieur au profil défensif est la dernière pièce du puzzle de l'ASC Denain pour la saison prochaine.

[OFFICIEL]



Justin Raffington, dernière recrue de la saison 2020-2021 !



Il évoluait en #BBL et en #BCL la saison dernière, le talentueux allemand vient renforcer le secteur intérieur des dragons



d’infos sur : https://t.co/hsKKuX0ptF



WELCOME JUSTIN ! pic.twitter.com/hwUSdfhE8v — ASC Denain Voltaire PH (@DENAIN_VOLTAIRE) June 26, 2020

Né à Hambourg, Justin Raffington a débuté le basket dans son pays avant d'être repéré, à 19 ans, par l'Université de San Francisco. Direction les États-Unis donc où il a joué durant deux saisons avant de rejoindre l'Université de Florida Atlantic, évoluant au sein de la division 1 de la NCAA. À la suite d'une saison compliqué à cause de certaines règles de transfert qui n'ont pas été respectées viennent deux saisons intéressantes statistiquement parlant. En 2013/14, il réalise même sa meilleure saison universitaire, compilant 10,1 points et 8,5 rebonds en 32 rencontres.

Juillet 2015, le poste 4/5 retourne dans son pays, lance sa carrière professionnelle et signe en deuxième division allemande où il va s'épanouir jusqu'en 2019. S'étant relevé d'une déchirure du ligament croisé du genou, il a remporté le championnat avec Hambourg, club de sa ville natale, en 2018/19, apportant 7,3 points et 5,2 rebonds en 40 rencontres.La saison passée, il l'a débuté en première division. Signataire d'un contrat de quatre mois avec Medi Bayreuth, il n'y a disputé que 7 matchs de BBL (3,1 points et 2,6 rebonds par rencontre), 3 d'Europe Cup et 1 de coupe d'Allemagne. Il a par la suite pris la direction du SC Rasta Vechta en janvier dernier, où il a pris part à 5 rencontres de Bundesliga et 4 de Basketball Champions League (5,3 points et 4,3 rebonds pour 7 d'évaluation). Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Justin Raffington va quitter le championant local et va découvrir la Pro B. La France, il y est déjà passé en 2009 avec l'équipe nationale U18 pour les Championnats d'Europe à Metz.

Les highlights de sa saison 2018/19, conclue sur un titre de champion de 2.Bundesliga :

Avec l'arrivée de cet intérieur doté de bonnes mains, les Dragons de Denain sont au complet. Avec 8 nouveaux joueurs en provenance de l'étranger, des Espoirs ou de NM1 et deux prolongation, le club nordiste est fin prêt et peut se tourner vers la saison 2020/21.

Effectif de Denain 2020/21 :