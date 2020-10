Karim Atamna retourne à Fos-Provence

PRO B

« Il faut que j'ai des garanties sur le joueur qui pourrait le remplacer », prévenait Rémi Giuitta, au moment d'avouer à Maritima ses hésitations quant à la possibilité de remplacer Lucas Hergott, victime d'une rupture des ligaments croisés le 22 septembre en Coupe de France à Chalon-sur-Saône. Alors quoi de mieux que de faire venir un ami dans l'effectif ? Très proche de Karim Atamna (1,94 m, 39 ans) depuis que les deux ont évolué ensemble en Espoirs Pro B à Aix-Maurienne (1998/99), l'entraîneur de Fos-Provence a choisi de faire confiance à son ancien coéquipier.

Déjà vu à la Halle Parsemain entre 2010 et 2014, Karim Atamna n'était pas censé revêtir de nouveau un jour le maillot fosséen. Revenu à Aix-Maurienne en 2015 (4,8 points à 42%, 3,1 rebonds et 2,1 passes décisives pour 8,2 d'évaluation en 23 minutes de moyenne la saison dernière), le Haut-Savoyard semblait parti pour boucler la boucle avec son club formateur, où on lui murmurait même une reconversion (lui qui a démarré l'année dernière la formation de directeur sportif au CDES de Limoges), mais l'AMSB l'a finalement poussé vers la sortie, motivé par la volonté de rajeunir son effectif. Cela tombe bien, ce n'est pas spécialement la priorité de Rémi Giuitta qui aime composer avec des vétérans et qui s'appuyait déjà sur trois joueurs âgés de plus de 35 ans cette saison (Nik Caner-Medley, Jean-Michel Mipoka et Jaraun Burrows).

Spécialiste des accessions avec déjà cinq montées au compteur (une en NM1 avec Liévin ; trois en Pro B avec Le Portel, Reims et Antibes ; une en Pro A avec Antibes), l'arrière aux 349 apparitions en Pro B tentera d'en décrocher une sixième avec un club qui s'avance déjà sur la ligne de départ dans le costume de l'un des grands favoris de la nouvelle saison de Pro B au vu de ses derniers résultats (+16 à Chalon en Coupe, +17 à Antibes, +71 en deux rencontres contre Aix-Maurienne). Rémi Giuitta voulait des garanties, il pouvait difficilement en trouver des plus solides.

L'effectif de Fos-Provence version 2020/21 :

Édouard Choquet et Jamar Diggs.

Kevin McClain, Karim Atamna, Allan Dokossi, Jean-Michel Mipoka et Lucas Hergott (blessé)

Nik Caner-Medley, Sullivan Hernandez, Jaraun Burrows et Bodian Massa.

