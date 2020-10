Karim Ezzeddine va s'engager au Paris Basketball

PRO B

Crédit photo : FIBA

Partenaire d'entraînement du Paris Basketball (Pro B) afin de faire le nombre en l'absence de Valentin Chery, Karim Ezzeddine (2,06 m, 23 ans) va s'engager pour le club de la capitale. Après un cursus aux Etats-Unis - et notamment le programme de Huntington Prep Basketball où est passé Andrew Wiggins - et une première expérience professionnelle au Liban, pays dont il détient la nationalité et dont il défend les couleurs de la sélection, l'intérieur va donc jouer pour le club professionnel de la ville où il a passé son enfance, lui qui est arrivé dans la capitale à l'âge de deux ans en provenance de Kinshasa (République démocratique du Congo), sa terre natale.