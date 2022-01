Karlton Dimanche (ASA) et Lucas Ugolin (Nancy) ont signé leur match référence

Le dernier week-end de Pro B a été l'occasion pour deux jeunes joueurs de se mettre en valeur. Vendredi, Lucas Ugolin et Karlton Dimanche ont brillé à l'occasion des victoires de Nancy contre Saint-Vallier (96-50) et de l'Alliance Sport Alsace face à Quimper (85-72).

Le vice-champion du monde U19 Lucas Ugolin (1,96 m, 19 ans) a réalisé son meilleur match professionnel face au promu dromois. En 25 minutes, il a cumulé 17 points à 7/12 aux tirs, 5 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions et 2 balles perdues pour 26 d'évaluation. Il s'agit de sa meilleure performance dans la division depuis ses 18 d'évaluation contre Blois le 13 juin 2021.

Lucas Ugolin (2002), member of U19 French team 2021, had a amazing game in the @SLUCbasketNancy s win over #SaintVallier (French second league) :17 pts, 4/6 at 2s, 3/6 at 3, 5 rbs, 7 ast, 1 ct, 3 steals, 26 ranking in 25 min pic.twitter.com/DLGipzYab5