Kenny Baptiste : "Le Mans veut me rapatrier"

JEEP ÉLITE

Sous contrat avec Le Mans Sarthe Basket jusqu'en juin 2022, l'ailier Kenny Baptiste (1,97 m, 20 ans) a été prêté à Quimper en 2019/20. Et s'il ne s'est pas toujours mis en lumière offensivement (3,6 points à 42% de réussite aux tirs dont 19,2% à 3-points, 1,6 rebond et 0,2 passe décisive pour 3,4 d'évaluation en 11 minutes), il a fait partie d'une équipe compétitive (deuxième de la saison régulière) et a progressé dans son approche de son métier. "Il est devenu quelqu'un qui écoute", commente dans Ouest-France le coach de l'UJAP Laurent Foirest.

Un retour au MSB, déjà ?

Quant à savoir où il sera l'année prochaine, ce sera sans doute au MSB. "Le Mans veut me rapatrier, assure-t-il. Au Mans, j'aurai une expérience pro derrière moi, ça peut changer beaucoup de choses. J'aurai faim." Il serait ainsi le cinquième joueur formé localement sous contrat avec Matthieu Gauzin, Antoine Eïto, Valentin Bigote et Jacques Alingué.