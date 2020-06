Kevin Dinal deux ans de plus à Gries-Oberhoffen

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Les annonces sur le recrutement pour la saison 2020/21 viennent de débuter chez le Basket Club Gries-Oberhoffen. Après avoir confirmé que le duo espagnol Josep Franch - Asier Zengotitabengoa serait toujours là la saison prochaine (ils étaient déjà sous contrat), le club alsacien a cette fois-ci annoncé la prolongation de contrat déjà connue de l’intérieur Kevin Dinal (2,02 m, 27 ans).

Arrivé au BCGO à l’été 2019, le natif de Paris poursuivra son aventure au club deux années supplémentaires. Capable de jouer aux postes 4 et 5, sa progression avait été ralentie à Évreux lors de l’exercice 2018/19 suite à une blessure au pied. Venu se relancer sous les ordres de Ludovic Pouillart, il a réalisé la saison la plus prolifique de sa carrière, cumulant 10 points à 54% de réussite aux tirs, 7,9 rebonds et 1,8 passe décisive en 27 minutes pour 14,3 d’évaluation, faisant de lui le meilleur de l’équipe dans la catégorie.

Formé au Paris-Levallois, Dinal avait déjà joué en Alsace, à Souffelweyersheim, là où il avait réalisé sa saison la plus complète jusqu’alors. Après avoir évolué trois ans dans l'élite du basket français, il avait rejoint l'ALM Évreux dans le but de retrouver du temps de jeu et des responsabilités. Pièce maîtresse du BC Gries-Oberhoffen en 2019/20, le renouvellement de son contrat est une grande satisfaction pour le manager général du club, Thomas Lotz, qui s’est exprimé dans le communiqué du BCGO :

« (On est) Très content que Kevin continue avec nous. Après une belle saison où il a été un des meilleurs intérieurs JFL de la division, on pense que Kevin passera encore des étapes les 2 prochaines saisons dans la régularité de ses performances. On espère continuer à progresser ensemble. »

Désormais lié au club jusqu’en 2022, Kevin Dinal retrouvera à la rentrée les Espagnols Josep Franch et Asier Zengotitabengoa, encore sous contrat, mais aussi les futures recrues Jérémy Bichard et