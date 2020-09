Kevin Franceschi rejoint le Paris Basketball

PRO B

Crédit photo : Olivier Fusy

A deux jours du début de la saison et de la Leaders Cup Pro B, le Paris Basketball a enregistré l'arrivée de sa dernière recrue de l'intersaison : Kevin Franceschi (1,92 m, 26 ans). Selon nos informations, le combo-guard s'est engagé pour la saison à venir avec le club de la capitale. Mis à l'essai depuis près d'un mois, il a convaincu Jean-Christophe Prat. C'est la première fois que le joueur de 26 ans évoluera dans un club professionnel français.

Le natif d'Argenteuil avait terminé sa formation de l'autre côté de l'Atlantique, en Junior College d'abord, puis en NCAA, où il a porté le maillot d'UMKC puis d'Oklahoma Baptist University. Kevin Franceschi avait ensuite fait parler ses qualités de scoreur sur le Vieux-Continent en évoluant à Murcie (troisième division espagnole), Coburg (deuxième division allemande) et Agriniou (deuxième division grecque). Il s'était notamment illustré avec une performance à 39 points outre-Rhin et en terminant sixième meilleur marqueur du championnat en Grèce avec une moyenne de 16,5 points par match. Désormais, c'est en France qu'il va pouvoir continuer sa progression, et cela dès vendredi sur le parquet de Rouen.