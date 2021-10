Kevin Harley (Chalon) : "Maintenant, je pense que les autres équipes n'ont plus peur de nous"

Meilleur Chalonnais vendredi dernier, Kevin Harley n'a pas pu éviter la débâcle de son équipe à Saint-Chamond (93-69) pour la première journée de la saison régulière de Pro B. Avant la réception de Rouen pour la deuxième journée, l'ancien Poitevin s'est confié avec beaucoup de franchise sur Elan TV :

"Il faut qu'on envoie un message fort. Nos premières sorties contre l'ASA Basket (en Leaders Cup, NDLR), on avait le statut de favori (de championnat) et on l'a montré en gagnant de 30 points directement. Ca envoie un message à tout le monde. Mais le problème c'est que, perdre de 2 points à la maison contre Nancy ce n'est pas très grave, mais perdre deux fois d'affiler contre la même équipe ça envoie un petit message. Surtout se faire atomiser là-bas, ça enlève un peu notre statut (de favori pour la montée, NDLR) aux yeux de tout le monde. Maintenant, je pense qu'ils (les autres équipes) n'ont plus peur de nous. C'est à nous de nous redonner cette image."