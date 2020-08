Kevin McClain, un arrière de talent pour boucler le recrutement de Fos

PRO B

Crédit photo : Ulf Duda fotoduda

Il jouait à Oldenbourg en première division allemande et en EuroCup en 2019/20, il sera à Fos-sur-Mer en Pro B en 2020/21. Sous les ordres de Rémi Giuitta, il compte surtout se développer dans une ligue dense avec de nombreux arrières de talent. Ce jeune arrière, c'est l'Américano-Allemand Kevin McClain (1,91 m, 23 ans).

Le natif de Floride est la dernière pièce du recrutement des BYers. Passé par l'Université de Belmont où son rôle s'est accru au fur et à mesure des années entre 2015 et 2019 (17 points et 4 passes décisives de moyenne lors de sa saison senior en NCAA), il a débuté sa carrière professionnelle en Allemagne, pays dont vient sa famille maternelle. Dans un rôle de rotation (10 minutes par match, pour 3,5 points à 45,9% de réussite aux tirs et 0,7 passe décisive), il a appris le métier. Il continuera à le faire aux côtés de joueurs très expérimentés comme Jamar Diggs et Edouard Choquet, puisque Rémi Giuitta est revenu à ses fondamentaux en signant moult vétérans (Jamar Diggs donc mais aussi Nick Caner-Medley, Jaraun Burrows et Jean-Michel Mipoka). durant cette intersaison 2020/21.

L'effectif 2020/21 de Fos Provence :