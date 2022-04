L'ADA Blois attend Kentan Facey

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

En quête de deux pigistes médicaux suite aux blessures de Mbaye Ndiaye et Laurence Ekperigin, Blois pourra s'appuyer sur le premier, Zeke Moore, ce mardi soir contre l'ASA Basket. Et c'est dans les rangs alsaciens, version Souffelweyersheim, que l'ADA a déniché le second, celui espéré pour la succession du pivot britannique.

Selon nos informations, le club blésois est parvenu à un accord avec Kentan Facey (2,06 m, 28 ans), très performant avec le BCS ces deux dernières saisons (11,7 points à 50%, 6,4 rebonds et 1,5 contre pour 14,9 d'évaluation). Sauf que le Jamaïcain attend depuis un visa depuis plusieurs jours afin de pouvoir rallier la France, et le fameux sésame tarde à lui être délivré.

Déjà sur les tablettes de Blois l'été dernier, le champion NCAA 2014 (en compagnie de Lasan Kromah) avait pourtant dû se résoudre à une opération chirurgicale et de longs mois d'indisponibilité à l'époque. Blessé au genou le 1er juin 2021 contre Saint-Chamond, Facey n'a plus joué depuis. Il n'a jamais été aussi proche de le faire, mais les obstacles administratifs peuvent être encore plus frustrants qu'une rééducation...