L'ADA Blois conserve 6 joueurs de son effectif

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

On apprend aujourd'hui dans La Nouvelle République que 6 joueurs de Blois porteront la saison prochaine les couleurs de l'ADA. Parmi ces six, on compte le capitaine Benjamin Monclar (32 ans, 1,92m), Lamine Sambé (30 ans, 1,88m), Cédric Bah (26 ans, 1,98m) et Alexis Tanghe (29 ans, 2,08m). À ces 4 joueurs là s'ajoutent Jérémy Nsimba (19 ans, 2,01m) et Sya Plaucoste (18 ans, 1,92m) qui faisaient la navette entre la Nationale 3 et la Pro B.

Côté départs, après ceux de Lucas Bourhis et Abdoulaye Sy, c'est Kris Joseph qui va quitter ses coéquipiers après une saison tronquée par une blessure au genou. Le club espère toujours conserver Thomas Cornely, Stéphane Gombauld et Tyren Johnson mais la tâche pourrait s'avérer compliquée si Blois n'accède pas à la Jeep ELITE à la suite de l'assemblée générale exceptionelle de la LNB du 27 mai prochain.