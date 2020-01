L'ADA Blois fait le trou au classement mais... "Je ne parle jamais à mes joueurs du classement"

Vendredi soir à Nantes, l'ADA Blois a creusé l'écart sur un de ses concurrents directs, Nantes. L'équipe de Mickaël Hay s'est imposée de peu, 72 à 70, au terme d'un vrai combat. C'est sa 12e victoire en 14 matchs de saison régulière et le poursuivant, Quimper, ne compte que 9 succès avant sa rencontre de ce samedi contre Gries-Oberhoffen.

"C’est pas mal ce qu’on a fait défensivement, a commenté après le match le coach vainqueur Mickaël Hay. On a été cohérents défensivement. On ne les a pas laissés courir et on les a maintenus sur demi-terrain. Lamine (Sambe) a fait un gros boulot sur Terry Smith. En troisième quart-temps, on courbe l’échine mais on ne lâche pas. En troisième quart-temps, on n’arrivait plus à jouer du fait de leur agressivité défense. En début de quatrième quart-temps, Lamine nous met des gros tirs pour rester en vie. Eux aussi mettent ensuite des gros shoots. Et à la fin, ça se joue sur 1 ou 2 possessions. Ça finit bien mais ça aurait pu finir à -2 aussi. Tyren (Johnson) a été bien contenu et il nous manquait 2 joueurs. C’est une belle victoire de groupe, pleine d’abnégation. On a été la chercher. On a perdu quelques ballons à la con mais on est restés solidaires. Il a fallu rester sereins et c’est ce qu’on a su faire. Je retiendrai surtout l’abnégation et le combat face à une équipe de Nantes qui fait une très belle saison. Je ne parle jamais à mes joueurs du classement. Lundi, on va se revoir pour bosser. On veut produire du bon jeu et ce (vendredi) soir, c’était moyen moyen. Qu’on finisse premier, deuxième ou troisième, peu importe. On sera en playoffs et ce sera alors un autre championnat."