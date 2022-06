L'ADA Blois finit fort et s'offre le match 1 face à Antibes

PRO B

Les bannières trônent fièrement au milieu du Jeu de Paume. Celle du titre de champion de France en 2018 et celle de premiers de saison régulière en 2020. À chaque fois, l’ADA Blois n’avait pas pu accéder à l’échelon supérieur : la première fois, le club blésois n’avait pas de centre de formation agréé et l’année dernière, le Covid-19 ayant eu raison des Blésois. La LNB ayant décidé une saison blanche.

En tribunes, les Blésois se souviennent de ce passé et certains n’ont pas hésité à ressortir des maillots vintages avec « Dinal » ou encore « Bourhis » floqués dans le dos. Et le passé se souvient également des Blésois puisque des anciens de la maison, tels que Nicolas Raimbault, Pierre Brochard, Florian Thibedore ou encore Mathis Dossou-Yovo étaient venus assister au premier match de ces finales 2022.

Pour le match aller, la bande de Tyren Johnson a d’abord été en manque de rythme et d’adresse. L’entrée de Timothé Vergiat, en lieu et place d’un Thomas Cornely en difficulté, a redynamisé un peu le collectif blésois. En face, les Sharks d’Antibes ont été menés de main de maître par son duo Tim Derksen – Jean-Marc Pansa. Presque inarrêtable en première mi-temps (9 points et 8 rebonds pour 14 d’évaluation), l’intérieur guyanais n’avait ni dieu ni maitre dans la raquette. Un casse-tête pour les Blésois, largement dominés aux rebonds (21 prises contre 13), qui ont essayé de compenser par une énorme débauche d’énergie.

Menés pendant les vingt premières minutes (37-40, 20’), les Blésois ont ensuite fait jeu égal avec les Sharks. Pendant longtemps. Très longtemps. Tyren Johnson, déjà battu en finale de Pro B en 2013 contre Antibes et Benjamin Monclar, ne pouvait pas revivre une pareille expérience. Rebonds, contres, points… Le plus emblématique des Américains de l’ADA Blois a noirci la feuille de statistiques. C’est une finale : tous les ballons sont ardemment disputés, chaque possession est précieuse et tous les paniers comptent. Y compris le shoot abracadabrantesque inscrit par Alexis Tanghe, juste avant l’entame des dix dernières minutes.

Galvanisés par les encouragements de ses 2 800 supporters - le 1er guichet-fermé depuis Saint-Chamond en 2018, les Blésois ont asphyxié les Antibois. Ces derniers ont mis plus de 4 minutes à scorer dans le quatrième quart-temps (69-60, 34') et se sont surtout heurtés à la « folie » blésoise. Une pluie de 3-points s'est abattue sur les Azuréens pour doucher leurs derniers espoirs de victoire. Portée par un Mbaye Ndiaye qui confirme sa montée en puissance au fil des matches et plus intenses défensivement, l'ADA Blois remporte donc ce premier match (86-66) et pourrait valider sa montée en Betclic ÉLITE, dès samedi à 17 h à l'Azur Arena. Pour ajouter une nouvelle bannière au plafond du Jeu de Paume...

