L'ADA Blois officialise l'arrivée de Mathis Dossou-Yovo

PRO B

Crédit photo : Sabine De Leest

Comme annoncé, Mathis Dossou-Yovo (2,05 m, 20 ans) sera à l'ADA Blois la saison prochaine. Le poste 4/5 est prêté par l'Elan Chalon. Celui qui remplace Stéphane Gombauld reste donc en Pro B puisqu'il avait été prêté à l'ALM Evreux en début d'année 2020 (4,7 points, 3,3 rebonds et 0,3 passe décisive pour 5,1 d'évaluation en 15 minutes de jeu sur 10 matchs). C'est un retour dans la région Centre pour le natif de Châteauroux ex-champion de France U15 avec Fleury-les-Aubrais.

"Mathis est un joueur qui a beaucoup d’envie, beaucoup d’ambitions et de cordes à son arc. Capable de jouer sur les postes 4 et 5, il a beaucoup de qualités et beaucoup d’énergie qu’il va falloir canaliser", a commenté l'entraîneur Mickaël Hay. De son côté, le manager général Julien Monclar rappelle que l'ADA avait déjà tenté de le faire venir par le passé. "Du fait de son statut de « joueur régional », nous suivons Mathis depuis sa sortie du CFBB, explique-t-il dans le communiqué. Après sa première saison à Chalon nous avions même envisagé un prêt mais le club souhaitait le conserver."

L'effectif prévisionnel de l'ADA Blois pour la saison 2020/21 :

Meneurs : Thomas Cornely et Matteo Legat (à officialiser)

Arrières : Benjamin Monclar, Lamine Sambé et Sya Plaucoste

Ailier : Mbaye N'Diaye

Ailier-fort : Mathis Dossou-Yovo

Pivots : Alexis Tanghe et Cédric Bah

