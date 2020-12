L'AG opte pour 35 matches LNB en décembre et se prononce sur différents scénarios pour la suite de la saison 2020-2021

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Réunie ce mardi 8 décembre, l'Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a validé (avec deux rencontres ajoutées) le calendrier proposé par le Comité Directeur de la LNB, à savoir l'organisation de 18 matchs de Jeep ELITE en décembre (incluant Pau-Monaco qui s'est joué dimanche), dont 3 le 26 décembre lors d'un "boxing day" diffusé sur la chaîne L'Equipe, ainsi que de 18 rencontres de Pro B. Chaque équipe LNB jouera en moyenne deux matches ce mois-ci.

Le calendrier de décembre est à consulter en cliquant-ici

Le 26 décembre, la @LNBofficiel et @lachainelequipe célèbrent le basket avec la création d'un Boxing Day : 3 affiches de #JeepÉlite à vivre à la suite, pour 7h de direct !



Toutes les infos dans le communiqué https://t.co/qytf58daAb pic.twitter.com/qIdQEn8I03 — L'ÉQUIPE Pro (@lequipe_pro) December 8, 2020

En janvier, il devrait encore se jouer un match à domicile et un match à l'extérieur par équipe de Jeep ELITE et de Pro B. Mais la situation pourrait changer en fonction de l'avancée ou le recul des contraintes prises pour limiter la propagation de la COVID-19.

Par ailleurs, l'AG a révélé différents scénarios possibles concernant la suite de la saison, si la saison régulière et les playoffs ne pouvaient pas se disputer en intégralité. Les voici :

"Concernant la fin de saison des Championnats Jeep® ELITE et PRO B

Fin de saison pour la Jeep ELITE

Dans l’hypothèse où la saison régulière est disputée jusqu’à à son terme et qu’il ne sera manifestement pas possible d’organiser des Playoffs dans les conditions prévues par les règlements, l’Assemblée Générale a donné mandat au Comité Directeur pour organiser la fin de saison parmi les 5 options suivantes :

1. Les Playoffs de Jeep® ELITE sont remplacés par un final 8

2. Les Playoffs de Jeep® ELITE sont remplacés par un final 4

3. Les Playoffs de Jeep® ELITE sont remplacés par des Playoffs au meilleur des trois matchs entre les 8 premiers de la saison régulière

4. Les Playoffs de Jeep® ELITE sont remplacés par des Playoffs au meilleur des trois matchs entre les 4 premiers de la saison régulière

5. Les Playoffs de Jeep® ELITE sont remplacés par une finale au meilleur des trois matchs entre les 2 premiers de la saison régulière

Fin de saison pour la PROB :

L’Assemblée Générale n’a pas confié de mandat au Comité Directeur pour définir la fin de saison Pro B, dans l’hypothèse où la saison régulière serait disputée jusqu’à à son terme et qu’il ne serait pas possible d’organiser des Playoffs dans les conditions prévues par les règlements.

Fin de saison régulière sans Playoffs

Dans l’hypothèse où la saison régulière (34 journées) est disputée jusqu’à son terme et qu’il est manifestement impossible d’organiser des Playoffs, il est décidé que le club classé premier de chaque championnat est déclaré champion de France.

Les clubs classés 17ème et 18ème de Jeep® ELITE sont relégués en PRO B.

Accession Jeep® ELITE : Le club classé 1er de la saison régulière de PRO B et le club classé 2ème de la saison régulière de PRO B accèdent sportivement à la Jeep® ELITE

Les clubs classés 17ème et 18ème de PRO B sont relégués en NM1.

Impossibilité de finir la saison régulière / Application du Ranking (au moins 50 % des journées de championnat jouées)

Conformément à la résolution 8 de l’Assemblée Générale du 27 mai 2020, l’Assemblée Générale reconnait qu’il est prioritaire de terminer la saison régulière et qu’en cas d’impossibilité d’y parvenir, il sera fait application du Ranking pour déterminer l’attribution des titres de Champion de France ainsi que les promotions/relégations dans chaque division pour les situations où le classement sportif ne permettrait pas mathématiquement de les définir.

Nouvelle Compétition Espoirs

L’Assemblée Générale a enfin décidé la mise en place d’une nouvelle compétition Espoirs

Pour des raisons économique et sanitaire, la formule de Championnat de France espoirs débutée en septembre 2020 est remplacée par une nouvelle formule.

La nouvelle formule de compétition se décompose comme suit :

La première phase se disputera sous la forme d’un championnat composés de deux poules de 9 équipes avec matches aller/retour.

A l’issue de ces matches, un Trophée du Futur sera organisé sur un site unique. Celui-ci rassemblera et opposera les 4 premiers de chaque poule. Si l’équipe organisatrice du trophée est un club de Jeep® ELITE, son équipe espoir est alors automatiquement qualifiée et remplace le 4ème de sa poule si elle est classée entre la 5ème et la 9ème place.

Le vainqueur du Trophée du Futur se verra décerner le titre de Champion de France Espoirs."