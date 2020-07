L'ailier Bashir Ahmed débarque à Evreux

PRO B

Crédit photo : FIBA

L'ALM Evreux a annoncé la signature de l'ailier américano-ghanéen Bashir Ahmed (2,01 m, 26 ans). Ce New-Yorkais jouait sur la saison écoulée au KK Zadar en Croatie ainsi qu'en Ligue adriatique (8,7 points à 45,8% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 0,8 passe décisive en 21 minutes), après avoir démarré sa carrière professionnelle en 2018 au Kosovo au sein du Z-Mobile Pristina où il évoluait aux côtés de Divine Myles (ex-Roanne), Khalid Boukichou (ex-Pau, Chalon, Nancy) et Kyan Anderson (ex-Pau). Auparavant, il a porté les couleurs du programme NCAA de prestige à New York, celui de St John's coaché par le légendaire Chris Mullin, réalisant une saison junior très intéressante (13,4 points 39,4% et 5,5 rebonds en 27 minutes) en 2016/17.

Ailier longiligne et athlétique, véritable slasheur, il présente un profil de joueur en pleine ascension.

Bashir Ahmed complète le recrutement de Neno Asceric. C'est la sixème recrue après l'intérieur Amadou Sidibé, le meneur argentin Pedro Barral, l'arrière Dimitri Radnic, le meneur Anthony Da Silva et l'ailier Jean-Philippe Dally. Ils rejoignent l'arrière vénézuélien Jhornan Zamora, les intérieurs Fabien Paschal et Antoine Wallez qui ont prolongé.