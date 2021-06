L'Allemand Sebastian Machowski nommé coach de l'Elan Chalon

PRO B

Crédit photo : FIBA

Ce jeudi soir, l'Elan Chalon a annoncé la signature de l'entraîneur allemand Sebastian Machowski pour les deux prochaines saisons. Le technicien allemand de 49 ans, ancien international et joueur du circuit européen - il est notamment passé par le BCM Gravelines-Dunkerque en 1999-2000 - a été choisi parmi une longue liste de candidats, le club bourguignon restant attractif malgré sa descente en Pro B. L'arrivée potentielle de Savo Vucevic nous avait été démentie, mercredi après-midi.

Ce n'est pas la première fois que Sebastian Machowski va travailler hors d'Allemagne puisqu'il a démarré sa carrière de coach en Pologne, à Kołobrzeg, et été assistant à Shenzhen, en Chine, sur la saison écoulée. Entre temps, il a entraîné trois équipes de BBL : Brunswick (de 2009 à 2012), Oldenbourg (de 2012 à 2015) et Bremerhaven (2016-2017). Ensuite, il était revenu en Pologne, à Torun, encadrant le Franco-Polonais Aaron Cel et participant à la BCL.

"Pour moi, c’était le profil le plus proche de celui que l’on recherchait, a expliqué le nouveau GM, Leo De Rycke, au Journal de Saône-et-Loire. J’aime son style de jeu. C’est agressif en défense. Il aime jouer aussi avec des jeunes. Je le perçois comme un coach moderne, proche de ses joueurs mais avec de la discipline."

Avec Leo De Rycke, il va désormais s'attacher à choisir les joueurs qui composeront l'effectif 2021-2022 aux côtés de Mickaël Gelabale et Babacar Niasse, sous contrat au même titre que Hugo Besson et Mathis Dossou-Yovo. Sur le poste de meneur de jeu, le club cherche des Joueurs formés localement et a démarché en ce sens Antoine Eïto et Théo Léon. L'objectif est clair : aller chercher des joueurs de talent et d'expérience pour remonter en Betclic League au plus vite.