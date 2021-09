L'Alliance Sport Alsace privée de Jason Bach pour deux mois

PRO B

Crédit photo : Myriam Vogel

L'Alliance Sport Alsace (Pro B) va devoir se passer de son ailier shooteur Jason Bach (1,97 m, 34 ans) jusqu'à la Toussaint. Le vétéran est touché à un ligament de la main gauche et doit se faire opérer. Son absence est annoncée pour 6 à 8 semaines. L'ASA Basket envisage d'engager un remplaçant médical.

Par ailleurs, l'autre ailier de l'effectif, Cyrille Eliezer-Vanerot, est incertain pour la rencontre de ce mardi contre le SLUC Nancy à cause d'une élongation alors que l'ailier-fort Obi Enechyionia, à l'arrêt depuis mi-août à cause d'une déchirure au mollet, reprend la course cette semaine.