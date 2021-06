L'ancien footballeur Jérôme Alonzo devient le nouveau vice-président des Sharks d'Antibes

PRO B

Jérôme Alonzo (48 ans), l'ancien gardien de but de Nice, Marseille, Saint-Etienne, Paris et Nantes, est le nouveau vice-président du club d'Antibes en Pro B. Sur leur site Internet, les Sharks ont annoncé que le consultant TV occupera ce poste et se chargera du côté performance sportive et du développement de l'identité du club. C'est le président, Freddy Tacheny lui-même, qui lui a proposé ce poste. Jérôme Alonzo s'est exprimé à la suite de cette nouvelle. L'ancien gardien est un fan d'Antibes depuis des années et n'a pas hésité à accepter l'offre.

"C’est Antibes et Antibes, ça se respecte. Je me suis construit autour de cette ville (j’ai commencé le foot au Fort Carré). Au fil des années, j’ai développé un attachement viscéral à cette ville et à ce club. J’ai été construit à Salusse Santoni en observant avec des yeux émerveillés des joueurs comme Smith, Adams, Johnson ou encore Occansey. Lorsque Freddy m’a demandé de sauter le pas, je n’ai pas eu besoin de réfléchir bien longtemps. Si les Sharks et Freddy ont besoin de moi, je serai présent et j’y mettrais tout mon coeur. Pour tout ce qu’Antibes m’a donné, je souhaite leur rendre aujourd’hui."

Le président Freddy Tacheny lui est heureux de ce nouveau collaborateur à ses côtés et a hâte de voir ce que va apporter l'ancien gardien français.