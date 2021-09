L'ASA Basket n'a pas eu pitié pour Strasbourg

Après avoir déjà joué quatre matches de préparation, l'Alliance Sport Alsace (ASA) recevait une équipe de Strasbourg limitée à six joueurs professionnels ce mercredi soir à la Forest Arena. Et l'équipe de Stéphane Eberlin (elle même composée de seulement sept professionnels) n'a pas fait de cadeau à celle de Lassi Tuovi. Après un quart-temps, elle menait 25-8 (35 à 0 à l'évaluation collective). L'écart a grimpé jusqu'à +30 avant de se réduire, pour finalement finir à 82-67 après un léger mieux des Strasbourgeois sur les cinq dernières minutes.

"On a vu beaucoup de choses durant ce match, du bon et du moins bon c’est sûr, a commenté après la rencontre l'entraîneur Lassi Tuovi. C’était un retour au jeu. J’ai envie de voir le positif. Quand nous sommes à -17 à la fin du 1er quart-temps, on se demande comment ça va finir, mais les gars n’ont pas lâché le match. Ce début de rencontre était un peu le choc pris en direct du premier match de l’année, mais il est clair que rien n’a changé. Nous avons beaucoup de travail qui nous attend.

Nous allons devoir travailler pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Cela étant, il faut aussi un peu relativiser car nous n’avons pas jouer un basket très réaliste. On a dû bricoler à tous les niveaux. L’apport de Matt (Mitchell) et Georgi (Joseph) sera important par exemple pour trouver un peu plus d’équilibre.

Nous avons un mois pour être prêt et il est clair qu’il faut utiliser chaque seconde jusqu’à la reprise pour travailler dur. L’ASA a bien joué aujourd’hui et on a bien senti qu’ils étaient plus avancés que nous dans leur préparation. L’objectif est de monter notre niveau pas à pas dans les jours et semaines à venir pour montrer que nous aussi nous progressons dans notre présaison."