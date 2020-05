L'assemblée générale de la LNB fixée le 27 mai

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Suspendue depuis le 12 mars, les championnats de Jeep ELITE et Pro B ne connaissent pas l'issue de la saison 2019/20. C'est à l'occasion d'une assemblée générale, que les décisions seront prises. L'Equipe annonce que cette AG se déroulera le 27 mai, par visio-conférence.

Les 36 clubs de Jeep ELITE et Pro B, mais aussi les représentants des joueurs et coachs, voteront pour modifier les réglements et ainsi statuer sur la fin de saison actuelle (ce qui est très probable selon le quotidien sportif) mais aussi sur les montées, descentes, titres éventuels et places en Coupe d'Europe.