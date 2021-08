L'Elan Béarnais déborde Boulazac en fin de match

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : EBPLO

Ce samedi à la salle Bruno Tarricq, l'Elan Béarnais a battu Boulazac pour son premier match de préparation de la saison 2021-2022. Ayant pris le dessus grâce à un 13-2 en 3 minutes en fin de premier quart-temps, le BBD, qui a dominé le rebond (42 prises à 29), a fait la course en tête avant que les locaux ne finissent par repasser devant lors de l'ultime période pour s'imposer 77-74. Si Brandon Jefferson a été préservé en fin de match pour une blessure au genou, Justin Bibbins (21 points à 4/13 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation) et Gregor Hrovat (13 points à 3/4, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 15 d'évaluation) se sont mis en valeur. Prochain match pour l'EBPLO ce mercredi 1er septembre contre Bilbao, à Laredo sur la cote Atlantique. Mercredi également, Boulazac défiera Limoges à Saint-Junien.