L'Elan Chalon aimerait faire venir Kevin Harley et Damien Bouquet

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'Elan Chalon, via son nouveau directeur sportif Leo De Rycke et son nouvel entraîneur Sebastian Machowski, travaille dur pour constituer son équipe pour la saison 2021-2022. L'objectif est très clairement de remonter en Betclic ELITE. Plusieurs joueurs sont sous contrat pour la saison à venir, à commencer par les jeunes Babacar Niasse, Mathis Dossou-Yovo et Hugo Besson. Ce dernier devrait partir, ce qui va permettre à l'Elan de récupérer une indemnité de transfert de 60 000 euros. Par ailleurs, les vétérans Mickaël Gelabale et Martins Meiers sont également sous contrat. Concernant ce dernier, habitué aux grands championnats, il n'est pas dit qu'il reste en Pro B.

A ce noyau est venu s'ajouter le meneur/arrière Antoine Eïto, engagé pour trois saisons. Si le club s'est intéressé à Lasan Kromah pour apporter du scoring sur les postes 2 et 3, il ne devrait pas venir. En revanche, le club bourguignon s'intéresse de près à Kevin Harley, qui sort de deux saisons à Boulazac (9,2 points en 26 minutes en 2020-2021) après avoir été performant en Pro B avec Poitiers (15,2 d'évaluation en 2018-2019), et Damien Bouquet. Ce dernier a encore une année de contrat à Nanterre mais est à la recherche de responsabilités plus élevées (3,9 d'évaluation en 15 minutes en 2020-2021). Ce qu'il pourrait retrouver dans sa région natale.

Pour compléter son effectif, l'Elan Chalon va s'appuyer sur son centre de formation. L'ailier-fort malgache Sitraka Raharimanantoanina (2,07 m, 20 ans) pourrait ainsi venir en rotation de Gelabale sur le poste 4. Il sort d'une belle saison dans le championnat espoir (16,3 points et 7,1 rebonds pour 17 d'évaluation de moyenne). En revanche, il est question d'un prêt pour le pivot Yvann Mbaya.

L'effectif potentiel de l'Elan Chalon en 2021-2022 :