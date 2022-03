L'Élan Chalon annonce deux signatures : Jordan Aboudou et Rolands Freimanis

PRO B

Crédit photo : Olivier Fusy et Sébastien Grasset

Babacar Niasse et Mickaël Gelabale blessés et arrêtés pour un long moment, l'Elan Chalon a engagé deux remplaçants médicaux : son ancien joueur Jordan Aboudou et l'international letton Rolands Freimanis.

Aboudou, le retour d'un héros de 2012

Jordan Aboudou (2,01 m, 31 ans) est passé par le centre de formation de l'Elan Chalon, avant d'y démarrer sa carrière professionnelle en 2009. Il a fait partie intégrante de l'âge d'or du club bourguignon en étant la rotation de Blake Schilb lors du triplé historique de l'année 2012. Récemment, il a quitté Vichy-Clermont, où il dominait en Pro B l'an dernier (13 points à 50%, 3,8 rebonds et 2,2 passes décisives), avant de disputer la Basketball Africa League avec le club sénégalais du Dakar Université Club. Un retour à la compétition après s'être remis d'une rupture des ligaments croisés (5,3 points à 41% et 4,5 rebonds en 13 minutes de miyenne sur 4 rencontres).



Aboudou avec Chalon en mars 2012, face à Louis Labeyrie, alors au HTV

(photo : Sébastien Grasset)

Freimanis, meilleur sixième homme de VTB League

Quant à Rolands Freimanis (2,10 m, 34 ans), c'est un joueur reconnu qui arrive du club russe de Nijni Novgorod, qu'il a quitté suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Référencé au niveau international (trois EuroBasket à son actif), ce pivot a joué un peu partout en Europe mais pas encore en France. Ce poste 4-5 s'apprête donc à y vivre sa première expérience, en Pro B. Cette saison, l'international letton (depuis juin... 2007) tournait à 9,5 points et 3,5 rebonds de moyenne en VTB League, et 9,7 points et 3,8 rebonds en Ligue des Champions (BCL). Champion d'Estonie avec Tallinn en 2016 et MVP de la finale, il est surtout le meilleur sixième homme en titre de l'un des championnats les plus réputés du continent, la VTB League (18,6 points à 54%, 5,6 rebonds et 1,5 passe décisive en 21 minutes l'an dernier avec Zielona Gora).



Freimanis semé par Tony Parker lors du quart de finale de l'EuroBasket 2015 à Lille

(photo : Sébastien Grasset)

Ces deux joueurs auront pour but d'aider l'actuel deuxième du championnat de Pro B, avec 16 victoire et 7 défaites, à remonter à la première place afin de ramener le club en Betclic ELITE. S'ils sont qualifiés à temps, ils joueront le choc face à Blois ce samedi 19 mars au Colisée. A noter que l'arrivée de Freimanis obligera à l'entraîneur Sebastian Machowski à devoir laisser un des cinq joueurs étrangers en tribune à chaque rencontre. Le jeune Sitraka Raharimanantoanina devrait en faire les frais.