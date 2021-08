L'Élan Chalon dévoile son calendrier de pré-saison

PRO B

Crédit photo : FIBA

Chalon-sur-Saône a communiqué son programme de pré-saison dimanche 8 août. Le double champion de France (2013 et 2017), prétendant à l'accession en BetClic disputera son premier match à Saint-Chamond le 21 août, chez un autre pensionnaire de Pro B, avant de recevoir les Ligériens au Colisée cinq jours plus tard. La préparation va s'intensifier le 1er septembre, avec le début de l'Ain Star Game, un tournoi réunissant Villeurbanne, récent champion de France, Dijon, son adversaire en finale, Nanterre, Boulogne-Levallois et Bourg-en-Bresse. Ce sera ce dernier club qui accueillera les Bourguignons, à la veille de Nanterre - Chalon-sur-Saône. Le 11 septembre, les hommes du nouvel entraîneur allemand Sebastian Machowski retourneront dans l'Ain pour défier la JLB.

La première journée de Pro B se déroulera le samedi 15 octobre, avec un déplacement à Saint-Chamond.

Effectif de Chalon-sur-Saône pour la saison 2021-2022: