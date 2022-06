L'Elan Chalon ne compte pas conserver le directeur sportif Leo De Rycke

PRO B

Crédit photo : Brose Bamberg TV

Depuis le titre de champion de France en 2017, l'Elan Chalon enchaîne les saisons houleuses. Souhaitant se retirer peu à peu du club, le président historique Dominique Juillot - qui a quitté ses fonctions en 2021 - avait poussé pour le recrutement d'un directeur sportif. Après une série d'entretiens, impliquant notamment Steed Tchicamboud et Arnaud Marius, le choix final s'était porté sur Leo De Rycke (57 ans). Mais un an plus tard, la collaboration devrait cesser prochainement indique Le Journal de Saône-et-Loire. En effet, le "board" (bureau directeur) aurait pris cette décision mercredi dernier.

En effet, le Belge n'est pas parvenu à ramener le club en Betclic ELITE. Relégué en Pro B à l'issue de la saison 2020-2021, l'Elan Chalon avait pour objectif de remonter directement. En cours de saison, après une série de mauvais résultats, l'entraîneur allemand qu'il avait fait venir, Sebastian Machowski, a été remercié. Son éviction n'a pas permis à l'équipe de se reprendre et celle-ci a finalement été sortie dès les quarts de finale des playoffs. Pour la suite, le club bourguignon a choisi de confier l'équipe à l'expérimenté Savo Vucevic. Un choix qui ne vient pas du directeur sportif.

« Aujourd’hui, il est toujours dans son rôle, a assuré Rémy Delpon, directeur général du club, dans Le Journal de Saône-et-Loire, au sujet de Leo De Rycke. L’année passée, il a choisi le coach. Pas cette fois-ci : le choix final de Savo (Vucevic) n’a pas été le sien. »

Toutefois, Leo De Rycke dispose d'une deuxième année de contrat et le budget du club devrait baisser. Son départ anticipé devrait coûter cher à l'institution locale.