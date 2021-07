L'Elan Chalon officialise les arrivées de Damien Bouquet et Kevin Harley

PRO B

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

L'Elan Chalon les voulait, ils les ont eus. Le club bourguignon a officialisé les arrivées de Kevin Harley (1,96 m, 27 ans) et Damien Bouquet (1,96 m, 27 ans), évoqués ce mardi matin. Les deux joueurs arrivent, comme le club, du niveau supérieur, la Jeep ELITE. Le premier évoluait (9,2 points à 36% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 1,8 passe décisive pour 6,8 d'évaluation en 26 minutes) chez la lanterne rouge, Boulazac, alors que le second manquait de responsabilités à Nanterre (3 points à 44,8% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 1,1 passe décisive pour 3,9 d'évaluation en 15 minutes).

Kevin Harley est un joueur très athlétique, plutôt poste 2-3, qui a toujours présenté un potentiel intrigant.

« Nous voulons construire une équipe avec des joueurs qui peuvent défendre à différents postes, explique le directeur sportif Leo De Rycke. Kevin est un joueur polyvalent avec beaucoup de potentiel. C’est un joueur de niveau Pro A qui veut travailler sur notre projet ambitieux.»

Damien Bouquet est un joueur très polyvalent, capable de jouer poste 2, 3 ou même 4 dans du small-ball. Il est réputé pour son sens de la passe, qui avait fait merveille à l'ALM Evreux

« Damien est un joueur polyvalent, orienté vers l’équipe, qui correspond parfaitement à notre philosophie. C’est aussi un joueur de la région, qui se sentira rapidement chez lui. »

Léo De Rycke précise que l'Elan Chalon a complété son nombre de joueurs formés localement (JFL).

L'effectif potentiel de l'Elan Chalon en 2021-2022 :