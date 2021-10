L'Elan Chalon pas au niveau attendu : "On est très loin du compte", dixit Antoine Eïto

Attendu comme le grand favori de la saison 2021-2022 de Pro B, l'Elan Chalon n'est pour le moment pas au niveau espéré. Mardi soir pour la cinquième journée de la Leaders Cup Pro B, l'équipe de Sebastian Machowski a pris une véritable correction sur le parquet du SLUC Nancy. Le coach allemand était peiné après la rencontre, au micro du Journal de Saône-et-Loire.

« On perd en tant qu’équipe. C’est facile à dire qu’ils voulaient plus le match mais c’était le cas : ils voulaient tout plus que nous. Aujourd’hui, on est loin d’être l’équipe qu’on veut être. Peut-être que notre prépa s’est trop bien passée.. Après, on n’a pas encore perdu en championnat. On a 10 jours pour progresser. »