L'Élan Chalon prend les commandes du championnat, Antibes envoie un message fort

Antibes voulait se venger du match aller perdu 81 à 70, c'est chose faite. Les hommes de Daniel Goethals ont sévèrement corrigé le désormais ex-leader Saint-Chamond - qui a perdu pour la première fois de la saison deux matches de suite - à l'Azur Arena (92-74). Alors que les deux acteurs de la rencontre se rendaient coup pour coup dans le premier quart-temps, Antibes a sorti les barbelés dans le deuxième : 11 petits points ont été inscrits par les Couramiauds sur cette période pendant que les Sharks en scoraient 21. La meilleure défense de Pro B était à l'oeuvre, ce qui a permis à Benjamin Monclar de mener son équipe en attaque avec ses 24 points à 3/3 à 2-points et 6/9 à 3-points ainsi que 6 rebonds, 2 passes décisives et une interception en 21 minutes pour 29 d'évaluation, signant au passage son record du match. Au classement, Antibes conserve sa quatrième position mais détrône Saint-Chamond de la place de leadr, au détriment de Chalon-sur-Saône.

Gelabale - Eïto, duo gagnant pour l'Élan



Au terme d'un match haletant terminé après une prolongation, l'Élan a écarté Tours 100-97 au Colisée et devient le nouveau leader du championnat. Souvent mené, Chalon a plié mais n'a pas rompu en remportant le dernier quart-temps 20 à 15 pour arracher la prolongation. Sebastian Machowski peut remercier Jonathan Augustin-Fairell, responsable du stop et de la finition victorieuse pour son équipe. Mais il a aussi pu faire confiance à ses cadres Mickaël Gelabale (20 points à 7/9 aux tirs, dont le panier de la victoire) et à Antoine Eito (21 points à 7/12 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions en 33 minutes pour 30 d'évaluation en sortie de banc). Cette victoire, la septième d'affilée en Pro B, permet à Chalon de passer premier au classement et affrontera la lanterne rouge Rouen le 11 février prochain.

Quimper retrouve la victoire

Sevrés de victoire en 2022, les Béliers de Kemper ont retrouvé le sourire sur le parquet d'Aix-Maurienne. Grâce à un dernier panier de Ryan Reid, les hommes de Laurent Foirest se sont imposés 80-75 en Savoie. De quoi apaiser un climat qui commençait à être de plus en plus tendu dans le Finistère ? A contrario, l'atmosphère restera pesante en Normandie puisque Rouen s'est incliné à domicile contre Blois (81-84) pour la première de Ludovic Pouillart, torpillé par les 28 unités de Jamar Abrams.

Nancy surpris

D'une manière générale, il valait mieux miser sur l'outsider lors de cette 19e journée de Pro B. Évreux s'est imposé sur le parquet de Nancy (3e), signant ainsi sa cinquième victoire de rang. De quoi s'immiscer dans le Top 8, quelques semaines à peine après avoir figuré dans la zone de relégation. De son côté, Lille s'est offert Vichy (6e). Enfin, Saint-Quentin a validé son troisième succès d'affilée (78-72 contre Saint-Vallier).

