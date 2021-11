L'Élan Chalon s'intéresse à Jonathan Augustin-Fairell

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Selon nos informations, l'Élan Chalon pisterait l'intérieur bahaméen Jonathan Augustin-Fairell (2,01 m, 28 ans). Sans club à l'heure actuelle, il pourrait renforcer l'ancien pensionnaire de Betclic ELITE. Et non remplacer un joueur. Si des critiques visent le pivot letton Martin Meiers depuis un certain temps, Fairell, en cas de signature, viendrait en complément. C'est le jeune ailier malgache, Sitraka Raharimanantoanina, considéré comme JNFL, qui en ferait les frais.

Double champion de France Pro B

S'il n'a que 28 ans, le natif de Miami (Floride) possède une belle expérience de la Pro B après ses passages successifs à Rouen, Blois, Denain le temps d'une petite pige médicale et dernièrement Fos-sur-Mer. En mars dernier, le champion de France 2018 avec l'ADA avait été appelé par Rémi Giuitta afin de remplacer médicalement Jaraun Burrows. Fairell avait alors parfaitement contribué au tout premier titre de champion de France des Black & Yellow avec une moyenne de 8,8 points à 58,7% aux tirs (dont 41,2% à 3-points) et 4,4 rebonds pour 9,6 d'évaluation en 21 minutes de jeu. Reste à savoir si les pourpalers engagés entre l'Élan Chalon et le joueur aboutiront sur un contrat.