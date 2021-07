L'Elan Chalon sur les rangs de Lasan Kromah

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir convaincu de faire venir Antoine Eïto pour trois saisons, l'Elan Chalon tente de convaincre un autre joueur confirmé de première division. Le club bourguignon, qui va disposer en légère baisse (-10 à 15%) malgré la relégation en Pro B, aimerait faire venir Lasan Kromah (1,98 m, 30 ans) selon nos informations et celles de Total Basket.

Ailier scoreur, l'Américano-Libérien tournait à 13,5 points à 45,2% de réussite aux tirs, dont 38,1% à 3-points, 2,7 rebonds, 1,9 passe décisive, 1,7 balle perdue et 2,7 fautes provoquées pour 11,2 d'évaluation en 27 minutes à Cholet en 2020-2021. Auparavant, il avait déjà évolué en Pro B, du côté de Rouen en 2018-2019 (17,1 points de moyenne). Ensuite, le New Yorkais avait effectué une belle saison en Grèce, du côté du Kolossos Rhodes (15,7 points, 4 rebonds et 2,2 passes décisives).

Avec Antoine Eïto, Mickaël Gelabale, mais aussi peut-être Martin Meiers (sous contrat) et Lasan Kromah, l'Elan Chalon pourrait revenir en Pro B avec des joueur habitués au niveau supérieur, mais aussi des jeunes talents (Babacar Niasse, Mathis Dossou-Yovo).