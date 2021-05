L'énorme buzzer beater d'Austin Tilghman (Evreux) à Nantes

Depuis son arrivée à Evreux, Austin Tilghman enchaîne les performances de haut vol. Meneur musculeux, l'Américain s'est révélé être clutch ce vendredi soir à l'occasion du déplacement d'Evreux à Nantes. Trouvé à 9 mètres du parquet, le natif de Middletown (Delaware) s'est élevé pour marquer le 3-points de la victoire pour l'Amicale de la Madeleine sur le parquet de Nantes (81-84). Un tir primé qui a permis à son équipe de mettre fin à une série de trois défaites et ainsi de lui permettre de retrouver un bilan positif (13 victoires et 12 défaites).



Un panier que vous pouvez voir ou revoir ci-dessous :

ALERTE BUZZER-BEATER



Austin Tilghman offre la victoire aux jaunes et bleus sur un tir primé AT THE BUZZER pic.twitter.com/RvLMmnZXKE