L'Espagnol Marcos Suka-Umu prolonge à Saint-Vallier

PRO B

Crédit photo : Saint Vallier Basket Drôme

Marcos Suka-Umu (1,93 m, 35 ans) sera toujours à Saint Vallier Basket Drôme la saison prochaine. Arrivé en 2020 dans la Drôme, l'arrière espagnol valait cette saison 11 points à 43% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds, 5,6 passes décisives et 1,7 interception pour une évaluation de 14,4 en 30 minutes de jeu sur la saison écoulée. L'ancien joueur de Lille et Vichy-Clermont resigne pour la saison 2021-2022 avec le club du SVBD, récemment promu en Pro B grâce à sa grosse saison en NM1 (premier de la poule B avec un bilan de 24 victoires et 2 défaites). L'Espagnol apportera son expérience et sa polyvalence dans l'effectif de Philippe Namyst. Il y retrouvera Demond Watt et Vincent Ateba.