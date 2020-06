L'ex-meneur d'EuroLeague Earl Calloway à Rouen ?

PRO B

Crédit photo : Obradoiro CAB

Après avoir fait revenir Amin Stevens, Rouen pourrait frapper un deuxième grand coup dans cette intersaison. Le club normand serait sur les rangs d'Earl Calloway (1,91 m, 36 ans) selon Paris-Normandie.



Ce nom vous dit sans doute quelque chose. Car Earl Calloway a un sacré C.V. Auteur d'une grosse saison d'EuroLeague avec le Cibona Zagreb en 2008/09, il a signé dans la foulée à Séville où il est resté trois saisons. Il a ensuite passé deux saisons à Malaga, jouant à chaque fois l'EuroLeague (45 matchs, 61 au total dans sa carrière). Par la suite, il a passé cinq saisons en Turquie (Gaziantep, Istanbul BB, Usak Sportif et Afyon Belediye) avant de revenir en Liga Endesa la saison passée. Avec Obradoiro, le club de Saint-Jacques-de-Compostelle, il tournait à 6,1 points, 1,8 rebond et 3,3 passes décisives pour 7,8 d’évaluation en 19 minutes de moyenne sur 17 matches. Bref, une carrière passée exclusivement en première division.

Par ailleurs, Earl Calloway a obtenu un passeport bulgare en 2010 et joué pour l'équipe nationale lors des qualifications à l'EuroBasket 2011. Ce passeport lui permet d'être considéré comme un joueur bosman. Si Jamar Diggs obtient son passeport chypriote (sa femme est Chypriote), alors Rouen pourra potentiellement aligné les deux joueurs en plus d'Amin Stevens et Zimmy Nwogbo.

L'effectif de Rouen 2020/21 :