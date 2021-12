L'heure de la séparation entre Alex Campbell et Boulazac

PRO B

Confirmé jusqu'à la fin de la saison à l'issue de sa période d'essai fin novembre, Alex Campbell (1,88 m, 28 ans) part... un mois plus tard. Après le dernier match de l'année 2021, contre Nantes, l'arrière canadien va quitter le Boulazac Basket Dordogne.

« Si on devait s'arrêter à ses qualités humaines il ferait toujours partie du groupe : c'est un joueur qui est heureux d'être là mais ça ne matche pas avec l'équipe », a expliqué le président Laurent Serres dans les colonnes de La Dordogne Libre. « Alors on a décidé d'arrêter son contrat et de travailler sur une autre piste... »

Joueur musculeux mais faible shooteur, le Torontois a participé au redressement du BBD en championnat de Pro B. Avant son dixième et dernier match, il tourne à 3,9 points à 20,4% de réussite aux tirs (dont 18,8% à 3-points, sur 3,6 tentatives par match), 1,8 rebond et 1,7 passe décisive en 19 minutes.

Sans lui, Nikola Antic ne disposera plus que de cinq extérieurs, contre cinq intérieurs. Reste à savoir si le BBD fera venir un sixième extérieur, alors que le club a déjà usé 14 des 16 contrats possibles sur une saison LNB.

L'effectif de Boulazac actuellement :