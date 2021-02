L'international autrichien Carlos Novas-Mateo quitte Lille

L'arrivée de Gaylor Curier semblait signifier son départ à avenir. C'est chose faite. Carlos Novas Mateo (1,98 m, 29 ans) quitte le Lille Métropole Basket (LMB) annonce le club. L'international autrichien a tourné à 8 points à 37,5% de réussite aux tirs, 1,8 rebond et 0,4 passe décisive pour 4 d'évaluation en 17 minutes en 5 matches de Pro B cette saison.

"Carlos Novas-Mateo a fait part au Lille Métropole Basket de son souhait d'être libéré de son engagement avec le club. Ce dernier a accédé à la requête de l'international autrichien, avec effet immédiat. Les deux parties ont donc décidé d'un commun accord de rompre le contrat qui les liait. Le LMB remercie profondément Carlos pour son professionnalisme et sa gentillesse et lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite de sa carrière."

