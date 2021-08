L'international congolais Jonathan Kasibabu débarque à Nantes

PRO B

Pour remplacer Josh Ajayi parti à Nancy, Jean-Baptiste Lecrosnier, l'entraîneur du Nantes Basket Hermine, mise sur un autre jeune intérieur cotonou en la personne de Jonathan Kasibabu (2,03 m, 25 ans).

Des débuts au Real Madrid

Parmi les meilleurs prospects de sa génération, le néo-Nantais a fait ses débuts au Real Madrid entre 2012 et 2014 où il jouait pour l'équipe U18, U19 et la réserve en EBA, la 4e division. À l'issue de ses deux années en Espagne, Jonathan Kasibabu prend la direction des États-Unis. D'abord pour intégrer le lycée puis en réalisant un cursus complet de 4 ans à l'Université de Fairfield dans le Connecticut (2015/19) où il a notamment côtoyé Amadou Sidibé (à Evreux la saison dernière). Solide lors de son dernier exercice, il est récompensé par le titre de défenseur de l'année au sein de sa conférence, la MAAC (Metro Atlantic Athletic Conference). Le Congolais termine notamment 2e rebondeur de la division avec 7,4 prises, agrémenté de 10,6 points à 60% à 2-points, 1,4 passe décisive et 0,8 contre en 25 minutes de jeu.

De 2019 à 2021, la natif de Kinsangani (République Démocratique du Congo) évolue en G-League. Après une première saison aboutie avec les Long Island Nets où il a disputé 36 matchs avant l'arrêt de la saison pour cause de pandémie mondiale (7,5 points à 52% aux tirs, 6,3 rebonds, 1,3 passe décisive et 0,9 contre en 20 minutes), il a poursuivi sa carrière avec les Austin Spurs mais n'a disputé que 6 petits matchs (7,3 points à 54% aux tirs, 3,8 rebonds et 1,8 passe décisive en 17 minutes). A noter qu'au cours de ses deux saisons dans l'antichambre de la NBA, Jonathan Kasibabu commettait pas mal de fautes avec une moyenne de 3,2 fautes personnelles en 20 minutes.

Fréquentant la sélection de la RDC, il a pu jouer au côté de plusieurs joueurs référencés LNB comme Omari Gudul, Ruphin Kayembe, Carl Ona Embo, etc.

Pivot au physique imposant voire intimidant, athlétique, capable de saisir sa chance à 3 points, Kasibabu est un joueur dominant sous le cercle où il possède de belles mains pour finir les actions et se montre dominant dans la bataille du rebond.

Le staff nantais recherche un dernier poste 4 pour compléter son effectif en vue de remplacer Ludovic Negrobar, parti à Antibes.