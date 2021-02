L'international finlandais Carl Lindbom proche d'Antibes

PRO B

Crédit photo : FIBA

Alors que l'arrivée de Byron Wesley signé fin janvier est imminente, les Sharks d'Antibes sont sur les rangs d'un international finlandais. Selon nos informations, l'ailier-fort Carl Lindbom (2,06m, 29 ans) est en discussion avec la formation azuréenne dont le bilan comptable est pour le moment en deçà des espérances (3 victoires - 5 défaites).

L e natif d'Espoo (Finlande) possède une véritable expérience hors des frontières de son pays natal. Passé par l'Allemagne, la Croatie et la Lituanie, il évolue depuis 2018 en Pologne. Mais depuis sa venue en octobre dernier au Stal Ostrów Wielkopolski (Pologne), il est plutôt en difficulté (5,5 points à 37,7 % de réussite aux tirs et 3 rebonds pour 5,7 d'évaluation), alors qu'il avait fait ses preuves entre 2018 et 2020 dans ce même championnat, au HydroTruck Radom.

Profil atypique pour la Pro B (poste 4 longiligne), il devrait permettre à Antibes d'équilibrer sa raquette puisqu'Anthony Stanford dispose déjà de postes 5 traditionnels que sont Jean-Marc Pansa et Ali Traoré.

L'effectif actuel des Sharks d'Antibes :