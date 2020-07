L'international suédois Johan Lofberg complète l'effectif de Vichy-Clermont

L'arrière Johan Lofberg (1,99 m, 25 ans) arrive à Vichy-Clermont en provenance de Palma de Majorque, club évoluant en deuxième division espagnol.

International suédois depuis la catégorie U16, le poste 2 a passé les quatre dernières saisons de sa carrière en Espagne, dont une en Liga Endesa (en 2018/19). Après avoir quitté le club de Göteborg pour rejoindre celui de Sienne en Italie, il est revenu en Suède pour évoluer à Orebro, avant de rejoindre de nouveau l'Italie pour évoluer à Trente et de disputer notamment 12 matchs d'EuroCup en 2015/16.

En 2016, il a rallié l'Espagne, passant par Oviedo (2016/17), Breogan (2017 à 2019) et Palma de Majorque. Sur la saison écoulée, il valait 11,1 points à 48,7% de réussite aux tirs, 3,8 rebonds et 1,3 passe décisive pour 10,5 d'évaluation en LEB Oro.

"Nous sommes très heureux d'acceuillir Johan, confie l'entraîneur de la JVACM Guillaume Vizade, international suédois, qui, à 25 ans possède déjà une solide expérience internationale, avec plusieurs sélections à son actif ainsi que trois saisons réussies en Espagne

Arrière de grande taille pouvant évoluer sur les postes d’arrière et d’ailier, il possède des qualités fortes de jeu de sans ballon et de tir en sortie d’écran. Avec son recrutement, notre équipe JAVCM version 2020/2021 affiche complet, et nous avons hâte de retrouver tout le monde pour lancer la préparation."