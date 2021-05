L'international suisse Roberto Kovac en renfort à Saint-Chamond

PRO B

Crédit photo : FIBA

Si Saint-Chamond a signé une victoire importante mardi soir contre le leader de Pro B Fos Provence, l'équipe d'Alain Thinet a loin d'avoir acquis son maintien. Comme annoncé, le club était à la recherche d'un renfort pour la fin de saison, en lieu et place de Théo Bouteille. C'est l'international suisse Roberto Kovac (1,88 m, 31 ans) qui arrive au club.

Cet arrière shooteur vient de terminer sa saison avec les Lions de Genève sur une élimination en quarts de finale contre Birsfelden (à côté de Bâle). Il a néanmoins remporté la Coupe de Suisse une semaine plus tôt en inscrivant 16 points en finale. Il tournait à 11,8 points à 39,2% de réussite à 3-points, 1,5 rebond et 2 passes décisives en 22 minutes. S'il n'apportera pas de dimension athlétique supérieure, il apportera son expérience et une rotation de plus au groupe ligérien. "Sa qualification est à espérer lors de la réception de Nantes ce dimanche", indique le SCBVG sur son site Internet.