L'invraisemblable effondrement de Lille, Saint-Quentin sur le podium, Aix-Maurienne maintenu

Thomas Hieu-Courtois n'a sûrement jamais été aussi écœuré d'avoir raison. « Les mecs sont trop faibles mentalement, une bonne partie de l'équipe a un mental d'un enfant de cinq ans », pestait-il mardi après la défaite contre Antibes (83-91). Lille a illustré cette faillite de façon incroyable ce vendredi. Alors qu'un tir primé de Yohan Choupas avait offert 14 points d'avance au LMB au plus fort du quatrième quart-temps (62-76, 34e minute), les hommes de Maxime Bézin se sont effrités de manière inexplicable. Ils ont enchaîné les balles perdues, à l'image de cette passe incompréhensible de Raijon Kelly à 29 secondes du buzzer, et subi la furia denaisienne, incarnée par Matthieu Missonnier. Muet jusque-là, le capitaine de Voltaire a inscrit 13 points sur la séquence, dont le tir primé décisif à 1,9 seconde de la sirène (88-87). Denain n'est pas encore sauvé mais le scénario hallucinant donnait lieu à un envahissement de terrain dès le buzzer. Désormais seul 17e, défait à huit reprises lors de ses neuf dernières sorties, Lille a peut-être bien grillé un joker décisif et pourrait avoir du mal à s'en relever. Dernière cartouche la semaine prochaine contre Boulazac...





Au niveau du maintien, Aix-Maurienne a validé le renouvellement de son bail en Pro B grâce à sa victoire à Rouen (77-72). Une juste récompense pour l'AMSB, belle surprise de la première partie de saison grâce à son excellente pioche Eric Washington avant de souffrir suite à son départ soudain en Allemagne. Avec 28 points à 10/14 et 5 rebonds en 29 minutes, Kadri Moendadze a rayonné au Kindarena.

Beaucoup plus haut, Saint-Quentin a poursuivi sa remontée au classement et interrompu celle d'Évreux. Pourtante forte de ses onze victoires de rang, l'ALM s'est cassée les dents dans l'Aisne (56-76), enfermée dans un schéma inefficace longue distance (7/28) et essouflée par l'intensité défensive de Neftali Difuidi, Benoit Gillet et compagnie. Pour la première d'Anthony Montant, l'assistant intérimaire de Julien Mahé, le SQBB s'empare seul de la troisième place, au détriment de son adversaire du soir, en attendant le résultat de Blois samedi contre Nancy.

