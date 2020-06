L'UJAP Quimper 29 devient "les Béliers de Kemper"

PRO B

Crédit photo : UJAP Quimper 29

C'est lors d'une conférence de presse en partenariat avec la chaîne de télévision régionale Tébéo que l'ensemble de l'équipe administrative de l'UJAP Quimper 29 a annoncé le début d'une nouvelle d'ère.

Cette conférence de presse a débuté avec les interventions du président et du vice-président qui ont fait plusieurs annonces importante. Grâce à "la bienveillance de nombreux partenaires", le club quimpérois va pouvoir conserver un budget similaire à celui de l'année dernière et même, il pourrait augmenter en passant d'1,9 millions à 2 millions d'euros malgré le fait que "la campagne commerciale ne soit pas encore terminée".

Puis c'est Hamid Mesbah qui a pris la parole après la découverte de la nouvelle identité du club avec ce nouveau logo mais aussi ce nouveau nom : les Béliers de Kemper. Avec de la marque BK, Quimper veut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs d'ici 4 ans, un développement qui se veut social, économique et sportif. Le club veut montrer qu'il a un rôle à jouer dans la région et a exprimé une fois de plus la necessité d'une nouvelle salle pour accueillir l'équipe de basket.