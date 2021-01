L'UJAP Quimper veut prolonger Laurent Foirest

Avant le choc entre Blois et Quimper, les deux premiers de la saison 2019-2020 de Pro B au moment de l'arrêt de la saison, le président des Béliers Bernard Kervarec a indiqué à Ouest-France qu'il souhaitait prolonger son entraîneur Laurent Foirest, qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison 2020/21. Le Marseillais est très demandé sur le marché, notamment par d'autres poids lourds de la deuxième division française masculine.

"Il sera très demandé, on le sait. Mais on va rapidement se pencher sur la question de son avenir avec nous. Nous voulons continuer à travailler avec Laurent. Et je sais qu’il se plaît à Quimper... Les résultats sont bons depuis deux ans et on veut évidemment qu’il continue avec nous. Car nous sommes attachés au moyen terme et au fait de conserver une colonne vertébrale, d’une année à l’autre."