La bonne opération pour Blois et Souffel

PRO B

Crédit photo : Myriam Vogel

Il n'y a pas vraiment eu de suspense ce samedi soir en Pro B, à commencer par la rencontre entre Blois et Antibes qui a vu l'ADA l'emporter de 26 points après avoir attaqué pied au plancher, par un 22 à 7. Même maladroits de loin (4/15), les Blésois ont pu compter sur leur agressivité en attaque pour préserver l'écart et ménager Tyren Johnson, touché en début de partie. Avec le tandem Ndiaye-Tanghe pour fer de lance (12 et 11 points), Blois l'a emporté 92 à 76.

Intraitable depuis trois matchs à domicile, Souffelweyersheim a ensuite infligé une sixième défaite consécutive à Poitiers, relégué à -20 suite à un 11-2 avant la pause puis un 12-2 qui a propulsé le BCS vers la victoire (68-48). A l'image de Louis Marnette (19 points à 5/7 derrière l'arc) et Dustin Thomas (13 points à 3/5) les Alsaciens ont affiché une belle adresse à 3 points (12/26) pour décrocher la victoire et s'éloigner un peu plus des deux dernières places.