La colère de Jean-Christophe Prat : "Ils vont s'entraîner à 6h et ils vont voir ce que c'est"

Après sa victoire à Evreux, le Paris Basketball n'a pas réussi à enchaîner et s'est incliné à Poitiers samedi soir, sur le score de 72 à 71 après un panier final d'Akeem Williams pour les locaux. L'équipe de Jean-Christophe Prat menait pourtant de 11 points à la mi-temps, avec 46 points marqués. Avec seulement 25 points inscrits après la pause, les Parisiens ont déjoué. De quoi provoquer la colère de leur entraîneur qui l'a publiquement exprimé devant La Nouvelle République après la rencontre :

« On a donné ce match. La production offensive de la deuxième mi-temps est une honte. Au final, on perd 23 ballons et on ne peut pas jouer au basket comme cela. C'est inadmissible de jouer comme on l'a fait en deuxième mi-temps. À un moment on a arrêté de jouer les uns pour les autres et c'est inacceptable. Ce soir on n'a pas d'excuse, demain il y aura une explication de texte. Ils vont s'entraîner à six heures et ils vont voir ce que c'est. »